Questo pomeriggio, a causa di una fuga, è stata chiusa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti zone di Collecchio: Via Carrega, Via 8 Marzo, Via 2 Agosto, Via Deledda, Via Montessori, P.zza F.lli Bandiera e zone limitrofe. L’intervento è in corso e terminerà verso le ore 20 /21 circa. Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.