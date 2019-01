Collecchio: si fingono volontari del gruppo di vicinato e truffano un'anziana

Si sono finti volontari del gruppo di vicinato per truffare un'anziana e rubarle soldi. E' successo a Pontescodogna di Collecchio ed è la nuova frontiera delle truffe ai danni dei più deboli, una piaga che non accenna a diminuire, soprattutto in provincia. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato riportato in Consiglio comunale. I gruppi di vicinato, nati per idea del Comune, dell'Unione Pedemontana e delle forze dell'ordine, non chiedono soldi a nessuno e si occupano di supportare il lavoro delle forze dell'ordine per quanto riguarda la prevenzione dei furti. Nel caso dell'anziana di Collecchio truffata i finti volontari pretendevano soldi in cambio del controllo dell'abitazione.