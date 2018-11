"Come dieci dosi di cocaina, resti sveglio per una settimana: vi racconto la nuova droga

"Aspetta che ti faccio vedere come si fa". Dopo che John (nome di fantasia) ci ha raccontato la sua esperienza con la shaboo (un derivato dell'anfetamina) o crystal meth, ci invita a guardare come si usa questa droga terribile, che ti condiziona la mente e scava la pelle fino a lasciarti dei segni indelebili sul corpo. Non è Breacking Bad, dove il chimico industrioso si diverte a mischiare le provette - per farla facile, non ce ne vogliano i seguaci di questa serie tv che ha avuto seguaci in tutto il mondo -, ma di una triste realtà che nell'ultimo anno si è palesata anche a Parma, dove sono stati registrati una decina di casi in cui pazienti hanno chiesto l'aiuto al Sert per farsi curare da questa droga sintetica che ti divora il corpo. "Sì, capita che mangi anche la carne, però le assicuro che è dieci volte più forte della cocaina. Bastano poche fumate per cascarci e crea una dipendenza immediata". John ci racconta tutto questo mentre con smania pare interessato a farci vedere come si usa e cosa provoca questa terribile sostanza, entrata in Italia dal mercato di Milano: "Li c'è la riserva di shaboo, ma non la trovi mica per strada"

Che significa?

"Quella è roba selezionata, che prevede una clientela 'raccomandata' da un tramite. Non la trovi mica per strada, non è che posso andare in via dei Mille a cercare la shaboo ai nigeriani che spacciano. Io solitamente la compro da amici miei che ne usano parecchia. Essendo inodore fugge ai controlli, ma qualcuno se ha un po' di testa può comprarla e metterla insieme anche da internet".

Che cosa provoca questa droga?

"Si fuma, si inietta o si sniffa. Se la fumi è più immediato l'effetto. Io non mi sento stanco e non voglio dormire quando la prendo, non sento la stanchezza per quattro, cinque giorni. Lei non può immaginare neanche quali effetti eccitanti provochi. Io sto sveglio per 4 o 5 giorni. Ti disinibisce e ti fa andare avanti, attivo per ore e ore. Non senti la stanchezza".

Da quanti anni fa uso di shaboo?

"Da un anno, qualche cosa in più"

Se lei decidesse di non utilizzarla?

"Se non la usa sento i dolori, mi sento la testa che gira. E mi impone di andare alla ricerca di shaboo. Se non ce l'hai, come tutte le droghe, rischi di diventare violento, ti annienta. Se non ce l'hai ti toglie la voglia di mangiare"

Ma lo sa che è una droga che mangia la pelle?

"Sì, ti fa cadere anche i denti. Si mangia anche la carne. Se esageri ti uccide la shaboo".

Dicono che dentro ci sia acido per batterie o liquido per sturare lavandini.

"C'è di tutto. Io non la uso con frequenza, ma mi piace, ogni tanto la fumo con gli altri perché è una droga collettiva. Ma credo già di non poterne fare a meno".

Ma non ha paura?

"Per ora la gestisco, magari quando uno decide di voler fare una serata, un week end, o una settimana all'insegna dello sballo... .

Quanto costa?

"Dai 120 a 180 euro al grammo. Ma un grammo è troppo. Di solito se ne usa un decimo di grammo. Non è uno spaccio classico però".

In che senso?

"E' molto utilizzata dalla comunità asiatica, a Parma non so dirle se c'è una comunità asiatica ma molti la usano. Ad esempio ho sentito che a Milano solo i filippini la smazzano ai vari clienti, e ci devi andare con qualcuno che li conosce, che faccia da garante".

A Parma c'è?

"Sì, ma devi conoscere il giro giusto".