Come è andato il primo week end di movida? "I ragazzi vanno educati..."

Si è registrato un buon afflusso nel primo week end post lockdown. A Parma è tornata la vita, come in gran parte del Paese, restano ancora dubbi e timori, nascosti dietro a mascherine che non velano neanche tanto il timore di una ripartenza dei contagi. Il centro storico è pieno di giovani però, che affolla i piazzali antistanti ai locali di via Farini che di colpo si è rimpicciolita per accogliere tutti.

"Siamo partiti nella maniera più rispettosa possibile, nel rispetto delle disposizione del Governo - dice un gestore di un locale - abbiamo cercato di far rispettare il distanziamento delle persone soprattutto tra i tavoli , verificando che non ci fossero assembramenti che poi è la cosa più importante. Nel locale invece tutto è filato liscio, problemi non ne abbiamo avuti. Ma i ragazzi - e questo lo voglio dire perché si sono verificate scene non proprio da protocollo - vanno educati. L’organizzazione per noi gestori è stata impegnativa, soprattutto per far rispettare il distanziamento. Per quanto riguarda i tavoli abbiamo cercato di far capire ai clienti che bisognava tenere un distanziamento sociale. Abbiamo fatto sedere due persone alla volta, non di più. Passava l'amico, c'èera il saluto e la voglia di aggregarsi al tavolo era dietro l'angolo. Ad esempio per un nucleo familiare era più facile sedersi insieme: ce lo hanno chiesto. Chiaramente prima di entrare nel locale ognuno indossava la mascherina, immagino che gli altri locali, come il mio siano dotati di disinfettante per le mani. Diciamo che all’interno del locale non abbiamo registrato nessun problema, parlando poi con il colleghi abbiamo capito che il primo week end dopo il lockdown è filato via liscio. Ma è per la strada che bisogna educare questi ragazzi che devono avere la possibilità di aggregarsi, ma devono prima capire come farlo".