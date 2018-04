Compra online una Porsche Macan, truffato per 30 mila euro: tre denunciati

L'annuncio era molto allettante, soprattutto per il prezzo ma in realtà si trattava di una truffa. Non una semplice truffa online ma un raggiro molto ben organizzato visto che l'automobile che veniva proposta per la vendita su un noto sito di annunci online, una Porsche Macan, è stata fatto vedere dal vivo al possibile acquirente, che ha anche provato il veicolo, prima di concordare la vendita. Tre persone, una ragazza di 25 anni di Prato e due uomini di Castellamare di Stabia, sono state denunciate per truffa. Un 25enne di Busseto, interessato all'acquisto dellla preziosa autovettura, ha risposto all'annuncio e poi ha preteso di vedere l'auto prima dell'acquisto. Durante l'appuntamento, che si è svolto a Busseto, era presente effettivamente la Porsche Macan, di proprietà di una ragazza di 25 anni: il giovane, dopo averla provata, ha deciso di acquistarla. I due hanno concordato il pagamento con un assegno di 30 mila euro, prima della chiusura della pratica dal notaio: il presso totale di vendita era stato stabilito in 68 mila euro. Il giovane ha emesso l'assegno e poi ha mandato una foto su WhatsApp per dimostrare la sua volontà di acquisto. L'assegno è stato contraffatto dai due uomini denunciato, uno dei quali aveva precedenti per truffe internazionali, incassato e trasferito su un conto in Inghilterra. La vittima si è rivolta ai carabinieri, che sono riusciti ad identificare i truffatori. L'auto, di proprietà della ragazza, denunciata per truffa in concorso, è stata poi venduta regolarmente ad una concessionaria: la giovane, per fare da prestanome, ha avuto un compenso di 1.500 euro. Sono in corso le indagini per capire se la stessa auto sia stata utilizzata per altre truffe.