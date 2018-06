Comprano 45 polo rubate: denunciati due venditori ambulanti

Due commercianti ambulanti, K.I, un 48enne e S.S.S, un 54enne, entrambi residenti a Castelvetro Piacentino hanno acquistato uno stock di magliette Polo con il logo della ditta Mta di Codogno, che facevano parte di un grosso carico di abiti rubati, e sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri di Codogno, dopo aver sviluppato le indagini, hanno identificato e segnalato i due all'Autorità Giudiziaria. Le magliette, che erano state commissionate alla cooperativa Penelope di Parma erano destinate alla ditta di Codogno: il carico di merce rubata tra il 23 marzo ed il 10 maggio del 2018 è stato trovato in un capannone di Polesine Zibello, il cui proprietario è stato denunciato anch'esso per ricettazione nei giorni scorsi. Il valore commerciale delle 45 magliette Polo è di circa 700 euro.