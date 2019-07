Concorsi universitari pilotati: Fanelli rinviato a giudizio insieme ad altre nove persone

Scandalo sanità e concorsi universitari pilotati. Dieci persone, tra le quali Guido Fanelli, il luminare della terapia del dolore ed ex primario di Anestesia arrestato nell'ambito dell'inchiesta Pasimafi, accusato di una serie di reati tra cui corruzione da alcune aziende farmaceutiche, sono state rinviate a giudizio con l'accusa di abuso d'ufficio. Secondo l'accusa della Pm Paola Dal Monte infatti quattro concorsi sarebbero stati 'truccati' allo scopo di far ottenere gli incarichi a persone vicine all'entourage di Fanelli, considerato dagli inquirenti a capo di tutte le operazione illecite.

Il Gup Mattia Fiorentini ha accolto l'impianto accusatorio della Pm e ha deciso il rinvio a giudizio di dieci dei quindici imputati. Due dirigenti dell'Università, Gianluigi Michelini e Giorgietta Leporati, hanno scelto il rito abbreviato e sono stati condannati rispettivamente a nove e sei mesi, con pena sospesa e non menzione ma non l'interdizione dai pubblici uffici.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti i concorsi erano creati ad hoc per alcuni candidati e inoltre le persone che avrebbero dovuto vincere, in alcuni casi, avrebbe avuto in anteprima le domande e avrebbero anche conosciuti gli esaminatori. Insieme a Guido Fanelli sono stati rinviati a giudizio Massimo Allegri, Raffaella Troglio, Maria Barbagallo, Pierfranco Salcuni, Maurizio Marchesini, Susanna Biondini, Fabiana Salici, Raffaella di Pasquale, Adriana Valente.