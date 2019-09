Controlli a tappeto dei carabinieri tra San Leonardo e Oltretorrente: due giovani denunciati per spaccio

I controlli dei carabinieri della compagnia di Parma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sono proseguiti nel corso del fine settimana appena trascorso, in alcune zone calde della città. In particolare 10 pattuglie dei militari hanno scandagliato le aree del parco Ducale, il quartiere San Leonardo e l'Oltretorrente. Due giovani, un 30enne originario di Foggia e un 22enne di Parma, sono stati denunciato per possesso di sostanze stupefacenti: i due sono stati trovati infatti con 5 grammi e 3 grammi di cocaina. Altri quattro ragazzi invece sono stati segnalati in Prefettura come consumatori di droga: si tratta di un un parmigiano di 41 anni, un macedone di 37 anni, un palermitano di 19 anni e un nigeriano di 39 anni. Un cittadino nigeriano di 24 anni è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei controlli sono state identificate 50 persone, di cui 18 extracomunitari.