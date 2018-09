Ubriachi e drogati al volante: otto persone denunciate a Pontetaro

La Polizia di Stato durante la notte ha effettuato alcuni controlli per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti delle auto. Il gruppo, che è entrato in azione a Pontetaro, era composto da tre pattuglie della Polizia Stradale, da una unità Cinofila e dal Medico della Polizia di Stato, assistito da un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Rossa. Sono stati controllati in tutto 62 conducenti, 6 dei quali sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore al consentito per legge. Altri due guidatori invece erano sotto effetti di stupefacenti, cannabis e cocaina. Le patenti sono state segnalate alla Prefettura, che attiverà le pratiche per la sospensione mentre per gli otto conducenti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Altri controlli hanno rilevato la presenza di un conducente con una patente di guida falsa: in un altro caso, poi, un uomo è stato trovato con in auto una mazza da baseball ed è stato denunciato.