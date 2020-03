Parma prova a reagire: il centro storico si ripopola

Sabato mattina in centro storico a Parma, ai tempi del coronavirus. I parmigiani e le parmigiane provano a reagire: dopo le piazza e le strade deserte dei giorni scorsi oggi la città prova a sollevare la testa e riprende, seppur timidamente, a riempire alcune strade ed alcuni borghi del centro, da via Mazzini a Via d'Azeglio.

Complice l'apertura dei mercati - che non sono stati toccati dalla misure contenute nel decreto del Governo per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus, diversi parmigiani hanno attraversato, nella mattinata del 7 marzo, le strade del centro storico. Tra bar ed esercizi commerciali aperti - con la stretta osservanza delle disposizioni di legge - la passeggiata in centro, anche per le temperature elevate che hanno superato i venti gradi, non è certo quella di due settimane fa ma si intravede qualche segno di ripresa.

Il totale dei contagiati a Parma al 6 marzo è di 181 persone