Coronavirus, quasi 2 mila controlli tra persone e locali: 98 trasgressori denunciati

Sono proseguiti anche nella giornata di domenica 22 marzo i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto, da parte dei cittadini e delle attività commerciali, del decreto del Governo dell'8 marzo, che dispone il divieto di spostamenti se non per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Durante il giorno sono state controllate 821 persone: 94 sono state sorprese mentre effettuavano spostamenti non consentiti e sono state denunciate. In cinque casi, poi, c'è stato anche il sequestro del mezzo, auto o moto, utilizato per spostarsi sul territorio. Sono stati controllati anche 772 esercizi commerciali: quattro titolari non rispettavano le regole e sono stati denunciati.

