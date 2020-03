Coronavirus: multate anche due prostitute in via Emilia

Controlli per verificare il rispetto del decreto, approvato dal Governo, per cercare di fermare il contagio da coronavirus. Tra le persone controllate e sanzionate ci sono anche due prostitute, fermate lungo la via Emilia, nel comune di Fontanellato. L'episodio è avvenuto l'altra notte: i carabinieri di Fontanellato hanno fermato le due ragazze, che hanno fornito come motivazione il fatto che stavano lavorando. Tutte e due sono state multate ed accompagnate fuori dalla nostra provincia, con la diffida di ritornare nella nostra zona.

Sostieni ParmaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ParmaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: