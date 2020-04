Coronavirus: muore a 60 anni l'attivista dei 5 Stelle Cinzia Ferraroni

Il coronanvirus si è portato via anche Cinzia Ferraroni, storica attivista del Movimento 5 Stelle di Parma. Aveva 60 anni e lavorava come agente di commercio. Era molto conosciuta a Parma, sia per la sua attività politica che per essere stata la voce di Radio Studio Europa e di Onda Emilia. Nel 2011 aveva partecipato alla vita del Partito Democratico di Parma, poi ea passata ai 5 Stelle. Lascia il marito Francesco e due figlie.

"Il gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna - si legge in una nota - si stringe attorno ai familiari di Cinzia Ferraroni, storica attivista di Parma, che purtroppo ieri è venuta a mancare. “Siamo molto dispiaciuti per questa perdita. Cinzia era una persona genuina, che tanto ha dato al nostro MoVimento - dichiara la capogruppo Silvia Piccinini - Purtroppo nonostante il suo spirito coriaceo non è riuscita a vincere l’ultima battaglia. Si tratta di una grave perdita per la città di Parma per la quale si è sempre impegnata con grande spirito di sacrificio”.