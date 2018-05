Corteggia una ragazza, poi minaccia con la pistola il fidanzato e il buttafuori: 28enne denunciato

Prima ha mostrato la pistola, che aveva nella cintola, al giovane fidanzato di una ragazza che stava importunando, poi ha minacciato anche il buttafuori del locale con la stessa arma. E' successo nella notte tra domenica e lunedì 28 maggio all'interno di un locale in strada dei Mercati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane 28enne avrebbe iniziato a corteggiare una donna: il fidanzato di lei, che stava assistendo alla scena, ha provato a parlare con il giovane che, in tutta risposta, ha mostrato la sua pistola. Quando il ragazzo si è rivolto al buttafuori la scena si è ripetuta: anche l'addetto alla sicurezza è stato minacciato con la pistola. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia che hanno identificato e denunciato il giovane per minacce e possesso di oggetti atti ad offendere: con sè aveva anche un coltello ed altri arnesi.