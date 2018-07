Costringeva ragazze minorenni a prostituirsi: 38enne latitante arrestata a Parma

E' stata arrestata dagli uomini delle Volanti della Questura di Parma una donna di 38 anni, latitante, sulla quale pendeva un mandato di arrestato europeo per alcuni reati commessi in Spagna tra il 2001 ed il 2002: in particolare la donna, secondo quanto accertato dalle autorità spagnole, in quel periodo faceva parte di un'organizzazione criminale che sfruttava e costringeva alla prostituzione alcune ragazze minorenni. Il mandato di arresto era stato emesso nel 2016: da due anni quindi la 38enne era ricercata dalle autorità. I poliziotti, dopo aver effettuato alcuni controlli, si sono accorti che in una struttura ricettiva alloggiava una donna, le cui iniziali sono C.R.F., sulla quale pendeva il pesante provvedimento. Quando gli agenti si sono recati sul posto la 38enne non era presente: un controllo effettuato in zona da parte di alcuni poliziotti in borghese ha permesso di rintracciarla alle 7 di mattina. Dopo le verifiche sulla sua indentità la donna è stata arrestata e portata nel carcere di Modena