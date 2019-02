Crolla il tetto di un garage a Pellegrino: uomo grave in ospedale

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 25 febbraio, nella frazione Rigollo di Pellegrino Parmense. Secondo le prime informazioni un operaio, che stava effettuando alcuni lavori, sarebbe rimasto incastrato all'interno di un garage dopo un crollo. Sono in corso accertamenti per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono presenti sia i carabinieri che i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso che ha raggiunto il luogo dell'incidente. Il lavoratore avrebbe riportato gravi ferite agli arti inferiori. Un uomo ferito è stato recuperato dall'ambulanza e trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza: secondo le prime informazioni sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve