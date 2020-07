Dal barbecue al dramma, accende la griglia e prende fuoco: 42enne gravissimo

Stava preparando il barbecue per una grigliata in compagnia, sul balcone della sua abitazione, quando all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. Il grave episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 19 luglio in via Boccaccio a Parma: un 42enne di origine marocchina è rimasto ustionato sul 70% del corpo ed ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo si trovava sul balcone quando, dopo aver utilizzato del liquido infiammabile sulla griglia è stato avvolto dalle fiamme. Le sue urla sono state avvertite dalle persone che erano in casa con lui e dai vicini: in pochi istanti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, l'automedica, l'ambulanza e i carabinieri. Il 42enne è stato trasportato a sirene spiegate all'Ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute: secondo le prime informazioni, infatti, avrebbe riportato ustioni sul 70% del corpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.