Devastata la baita degli alpini di Medesano

Sono entrati all'interno della baita degli Alpini di via Verdi ed hanno compiuto gesti vandalici, oltre a bivaccare all'interno della struttura, lasciando sporcizia e rifiuti. Nella notte tra venerdì e sabato alcune persone hanno fatto irruzione: usando una picozza alpina hanno rotto, come prima cosa, il vetro di una finestra sul retro. Dopodichè hanno forzato alcuni cassetti, rubando le poche banconote presenti ed alcuni salumi. Non contenti hanno anche aperto il frigo e consumato il cibo presente all'interno, come per esempio alcune confezioni di gelati. Si sono bevuti anche una birra e poi sono scappati. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Salsomaggiore Terme che stanno portando avanti le indagini per identificare i responsabili.