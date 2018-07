Dipendente infedele ruba 8.300 euro di vestiti firmati dal negozio in cui lavora: 39enne denunciato

Dopo l'orario di chiusura rientrava in negozio e rubava vari capi di abbigliamento firmati, portandoseli a casa come se nulla fosse successo. Un uomo di 39 anni, ormai ex dipendente di una boutique nel centralissimo Borgo Giacomo Tommasini, è stato sopreso dai poliziotti di fronte all'ingresso di casa sua con nella borsa un paio di scarpe di Prada del valore di 470 euro e un paio di pantaloni Dolce & Gabbana dal valore di 445 euro. Il titolare della boutique si era insospettito perchè mancavano 8.300 euro di vestiti griffati e nel negozio non c'erano segni di effrazione o scasso. Dopo essersi recato dalla polizia ha indicato in un dipendente in particolare il possibile autori dei furti. I poliziotti dell'Antirapine lo hanno seguito: lui è entrato nel negozio dopo l'orario di chiusura, ha preso i capi di abbigliamenti e li ha portati a casa. Di fronte al portone è stato fermato dagli agenti: si è giustificato dicendo che li avrebbe provati e, poi, se fossero andati bene, sarebbe tornato a pagarli.