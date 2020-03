Dipendenti 'infedeli' dell'Ausl rubano mascherine e le rivendono al mercato nero per 70 euro l'una: denunciati

Hanno sottratto mascherine, guanti di lattice e prodotti igienizzanti dai locali dell'Ausl per venderli ad un prezzo esorbitante e guadagnare denaro, speculando sulle necessità delle persone e sull'emergenza in corso, su tutto il territorio nazionale, per il contagio da coronavirus. Due dipendenti 'infedeli' dell'Ausl, C.P. un 40enne di Parma e G.I. un 58enne di Torrile, sono stati identificati dalla guardia di Finanza e denunciati per peculato. Nell'abitazione dell'operatore sanitario 58enne sono stati trovati centinaia di prodotti, tra mascherine, guanti di lattice e soluzioni igienizzanti per le mani: ora sono stati posti sotto sequestro e verranno restituiti al più presto all'Ausl di Parma.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno effettuato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Parma, i due avrebbero sottratto i materiali per poi rivenderli, a prezzi che potevano arrivare anche a 70 euro per una mascherina. Le indagini sono state avviate a partire dalla verifica della presenza, all'interno di una sala slot, di un dipendente che vendeva abusivamente le mascherine e i guanti al bancone. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Le indagini sono state eseguite grazie alla collaborazione del personale amministrativo dell'Ospedale di Parma. Sono in corso approfondimenti per cercare, su tutto il territorio parmigiano, i prodotti messi in vendita - sul 'mercato nero' - senza autorizzazioni.