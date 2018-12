Due giovani aggrediscono un autista della Tep dopo un diverbio stradale

Due giovani, tra cui uno di 17 anni, hanno aggredito un autista della Tep al capolinea del 4 in via Parigi. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma sembra che i ragazzi, che erano in bicicletta e in motorino, abbiano inseguito l'autobus dopo un diverbio stradale, avvenuto in seguito ad una presunta monovra avventata dell'autista. Umo dei due responsabili dell'aggressione, il 17enne è stato fermato e denunciando per lesioni aggravate mentre l'altro giovane, che ha colpito l'autista con il casco, è riuscito a scappare.