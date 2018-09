E' in ritardo con la consegna della merce: commerciante minacciato con una pistola

E' in ritardo con la consegna della merce ad un cliente e viene minacciato con una pistola. E' accaduto ad un 35enne reggiano che, durante l'incontro con un 37enne, di origine milanese, si è visto puntare contro l'arma. Secondo le prime informazion i due si sarebbero trovati tra Parma e Reggio Emilia, lungo la via Emilia, con l'accordo per la consegna di alcune merci. Quando il 37enne si è accorto che la consegna non era pronta ha aperto il bagagliaio della sua auto e ha preso l'arma, minacciando il commerciante. Dopodichè è scappato mentre la vittima delle minacce ha chiamato i carabinieri: i militari hanno intercettato l'uomo mentre stava cercando di imboccare l'autostrada A1. Per lui è scattata una denuncia.