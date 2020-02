Erano pronti a compiere alcuni furti: due rumeni 28enne bloccati dai poliziotti

I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma stanno portando avanti numerosi controlli nei quartieri della città, allo scopo di sventare i furti in abitazione. Nel corso della stessa serata in cui hanno incrociato il motociclista di 19 anni, che poi è scappato ed ha provocato un inseguimento a folle velocità tra i quartieri Molinetto e Montanara, si trovavano in zona per effettuare alcuni controlli specifici, guidati anche dal sistema X-Law. I poliziotti, poco prima, avevano fermato un'auto sospessa, una Bmw a bordo della quale c'era due giovani rumeni di 28 anni. Entrambi pregiudicati e con precedenti specifici per furto si stavano aggirando in una zona residenziale, senza un motivo appartente per essere lì. In auto non avevano oggetti da scasso. Uno dei due rumeni era gravato da un divieto di ritorno nel comune di Parma mentre l'altro un foglio di via, sempre da Parma. I due sono stati identificati e sono stati nuovamente allontanati da Parma.