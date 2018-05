Ettore Tarasconi non si trova: quarto giorno di ricerche

Ettore Tarasconi non si trova e la preoccupazione è sempre più alta. Quarto giorno consecutivo di ricerche a Mozzano, nel Comune di Neviano Arduini, per il settantanovenne disperso. L'anziano ha problemi di memoria e potrebbe essersi perso: non si trova da mercoledi. Tecnici del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, oltre a tanti cittadini, impegnati nelle ricerche. Nella giornata di oggi è prevista l'attivazione di un elicottero della Polizia di stato da Bologna che sorvolera' la zona: a bordo ci saranno i tecnici del Soccorso Alpino.

