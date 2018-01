Falsi ispettori del lavoro truffano una 87enne: rubati soldi e gioielli

Si sono presentati alla porta di un'anziana di 87 anni in Strada Nuova di Vigatto per cercare di entrare all'interno e rubarle i soldi. I tre truffatori che hanno agito ieri pomeriggio 17 gennaio, hanno escogitato un nuovo metodo: fingersi ispettori del lavoro. Non hanno fatto finta quindi di essere poliziotti o carabinieri ma di essere intenti a controllare la presenza di eventuali lavoratori in nero all'interno del palazzo, in particolare badanti. La donna ha così fatto entrare i tre malviventi in casa: mentre due di loro distraevano l'anziana il terzo ha rovistato nelle stanze ed è riuscito a trovare alcuni gioielli in oro e soldi in contanti, per un valore di qualche centinaia di euro.