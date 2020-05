Fase 2, i parmigiani rispettano le regole: il 4 maggio 'solo' 26 sanzioni

Lunedì 4 maggio è partita ufficialmente, anche a Parma, la fase 2 con l'attenuazione parziali delle misure di restrizione dei movimenti. I parmigiani sono stati disciplinati: su quasi 1.300 controlli ci sono state solo 26 sanzioni per il non rispetto delle regole. Il numero di multe di ieri è uno dei più bassi, considerando tutto il periodo dell'emergenza coronavirus. Sempre il 4 maggio sono stati controllati quasi 900 locali ed esercizi commerciali: in questo caso non si sono registrate irregolarità.

