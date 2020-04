Da domani fase 2 soft: a Parma riaprono cartolerie e librerie

Il governo studia la cosiddetta fase 2. Riapertura graduale di alcune attività, compatibilmente con la garanzia per la salute dei cittadini. Da martedì 14 aprile il via libera per librerie, cartolerie e negozi con in vendita articoli per bambini: non è detto che a Parma sia possibile una cosa del genere, occorrono misure rigorose sul distanziamento, un uso corretto delle mascherine, clienti che entrano uno per volta, preferibilmente con entrate uscite differenti. Nella bozza del Governo per l’11 maggio riapertura di uffici e tribunali, il 18 maggio bar e ristoranti con distanze da rispettare, il 25 maggio possibile via libera a parrucchieri e barbieri. Il 31 maggio ripartenza campionato di calcio. A settembre riapertura di scuole superiori, resta da decidere se anche materne ed elementari. A dicembre toccherà a cinema e teatri, mentre a marzo 2021 sarà la volta di discoteche e stadi. Il ritorno alla normalità nella primavera del 2021.

