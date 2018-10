Felino, fermata auto piena di arnesi da scasso: alla guida un 14enne

Una Fiat Crom si aggirava con fare sospetto per le vie di un quartiere residenziale di Felino nella mattinata di lunedì ed è stata notata da alcuni residenti che hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto hanno visto che il conducente dell'auto ha accelerato, cercando di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo: gli occupanti sono scesi ed hanno cercato di scappare. Dopo essere stati fermati sono stati interrogati ma non hanno saputo fornire una giustificazione valida al tentativo di fuga. Alla guida del veicolo c'era un ragazzo di 14 anni: in auto anche la madre 31enne e un'altra ragazza di 19 anni. La perquisizione ha permesso di trovare cacciaviti, torce, spray al peperoncino, taglierini e guanti. Per i tre è scattata una denuncia per possesso di arnesi da scasso. A carico della madre anche la segnalazione per l'incauto affidamento del minore alla guida, oltre che una serie di multe per la mancanza dell'assicurazione e del libretto, che hanno portato al sequestro del mezzo. A carico delle due donne, che hanno precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati emessi due fogli di via dai comuni di Felino e Sala Baganza..