Fidenza, consulente finanziaria accusata di irregolarità: blitz della Finanza

Una consulente finanziaria di Fidenza, che ha l'ufficio in piazza Duomo, è accusata di alcune irregolarità per le offerte di investimento che avrebbe fatto ad alcune decine di clienti. La professionista, che si è vista revocare l'incarico dall'agenzia San Paolo Invest dopo alcuni controlli, è titolare dell'ufficio. Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia di Finanza avrebbero effettuato un blitz all'interno dell'edificio per acquisire alcuni documenti, relativi agli investimenti proposti ad alcuni risparmiatori. I suoi clienti in totale erano 750. L'agenzia di Parma, che le ha revocato il mandato proprio in seguito ad alcuni controlli, ha assicurato che tutti i clienti sono stati avvertiti con una raccomandata. Nel frattempo Federconsumatori si è messa a disposizione dei clienti. "In relazione alle preoccupante vicenda che sta emergendo a Fidenza che riguarda San Paolo Invest - si legge in unan nota- Federconsumatori Parma e Fidenza-Salsomaggiore comunicano ai risparmiatori coinvolti la disponibilità ad affiancarli in un percorso di tutela. In attesa di maggiori informazioni - e in questo senso sono già stati presi contatti con Banca Intesa San Paolo attraverso Federconsumatori nazionale - gli sportelli territoriali dell'associazione, che già in passato ha affrontato con successo vicende analoghe che purtroppo si ripropongono periodicamente, sono già attivi per raccogliere i nominativi dei risparmiatori interessati ad essere seguiti e tutelati. Per contatti telefonici il riferimento è la sede di Parma (0521508949) mentre personalmente ci si può recare agli sportelli di Fidenza (al lunedì e giovedì pomeriggio in P.zza Repubblica, 20) e Salsomaggiore (il secondo e quarto martedì del mese al pomeriggio, in via Torino, 4, dalle 15.00 alle 18.00)".