Giallo a Fidenza: uomo muore in auto durante un controllo

Giallo in viale Martiri della Libertà a Fidenza. Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, un uomo è deceduto mentre si trovava all'interno della propria auto. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo potrebbe essere stato fermato per un controllo stradale. Durante le operazioni di verifica dei documenti dell'auto l'uomo avrebbe avuto un malore: sul posto sono arrivati un'ambulanza e un'automedica: i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fidenza, che hanno effettuato un sopralluogo. Sono in corso approfondimenti per chiarire i contorni dell'episodio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.