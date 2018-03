Fiera di San Giuseppe: le deviazioni degli autobus domenica 18 marzo

In conformità a quanto previsto da specifica Ordinanza emanata dal Comune di Parma, che istituisce il divieto di transito in Strada Massimo D'Azeglio ed in Strada Bixio, nella giornata di domenica 18 marzo 2018, dall’inizio del servizio diurno e fino al termine del servizio notturno, le linee di trasporto pubblico urano nn. 1, 2N, 3, 4, 4N, 5, 6, 7, 11 osserveranno le deviazioni di seguito riportate:

Linee nn. 1-6-7-11-2N: in direzione centro-città, gli autobus si instraderanno lungo Viale Caprera, Viale Maria Luigia, Ponte Caprazucca, Viale Toscanini, per riprendere i loro rispettivi regolari percorsi. In senso contrario, provenendo dalla Stazione FS, percorreranno Viale Toscanini, Viale Basetti, Ponte Italia, Viale Caprera, per poi riprendere i loro rispettivi consueti tragitti.

Linee nn. 4-5: in direzione centro-città, giunti in Piazzale Santa Croce, gli autobus imboccheranno Via Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere quindi i loro rispettivi regolari percorsi in Via Mazzini. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca anziché Via Pasini.

Linee nn. 3-4N: in direzione centro-città, giunti in Piazzale Santa Croce, gli autobus imboccheranno V.le dei Mille, V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per poi riprendere i loro rispettivi consueti percorsi. In senso contrario, i bus si instraderanno lungo V.le Toscanini, V.le Basetti, Ponte Italia, V.le Caprera, V.le Vittoria, P.le Santa Croce, dove riprenderanno i rispettivi regolari tragitti.



Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.