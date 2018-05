Cade da tre metri mentre fa le riprese della fiera di Varano dè Melegari: muore 21enne

Si trovava a tre metri di altezza per effettuare le riprese alla fiera agricola di Varano dè Melegari nella giornata del 1° maggio ma è caduto nel vuoto. Il tragico incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 1° maggio, a Varano: un giovane di 21 anni è caduto a terra ed ha sbattuto violentemente la testa. Le persone presenti alla fiera hanno assistito alla tragica scena ed hanno avvertito immedatamente il 118: sul luogo dell'incidente è atterrato l'elisoccorso, arrivato dall'Ospedale Maggiore, che ha trasportato d'urgenza il ferito a Parma. Il 21enne Schon Piatti è deceduto poco dopo il ricovero in Rianimazione, prima delle ore 21. Sul posto i carabinieri per effettuare alcuni approfondimenti; non è chiaro infatti se il giovane fosse a quell'altezza per effettuare le riprese per lavoro e se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate.