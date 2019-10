Fontanellato: 40enne morsa al polpaccio da una nutria

E' stata morsa da una nutria mentre si trovava a fare una passeggiata lungo il percorso ciclopedonale in strada Berrettine a Fontanellato. E' questa la disavventura di una donna di 40 anni che, nei giorni scorsi, si è recata al Pronto Soccorso per effettuare alcuni accertamenti sanitari dopo il morso del roditore, per escludere eventuali infezioni. La donna ha anche raccontato di essere stata inseguita dalla nutria, dopo essere riuscita a liberarsi con non poche difficoltà. Dopo la segnalazione della donna sono state catturate circa 14 nutrie nella zona della pista di via Berrettine.