Furto nella notte della Vigilia: rubate galline, anatre e germani 'liberi' da una fattoria di Collecchio

Un furto che ha preso di mira alcuni animali 'liberi' che vivevano all'interno di una fattoria a Collecchio. Milla, Saetta, Cruz, Gastone e Sara. Un'anatra, due papere e due francesine. Sono, o meglio erano, tredici gli animali che vivevano all'interno di un spazio recintato di un'abitazione di Collecchio. Nella notte tra lunedì e martedì, giorno della Vigilia di Natale, ne sono spariti dieci su tredici. "Se qualcuno li vede - ha scritto la proprietaria su Facebook- provi a chiamarli per nome (a me rispondono) e per favore ci avvisi". I volatili vivevano in famiglia come animali da compagnia e sarrebbero morti per vecchiaia, per la gioia dei banbini - e degli adulti - della famiglia.