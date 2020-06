Furto sventato al Montanara, i ladri si arrampicano sui ponteggi: i residenti li fanno scappare

Furto sventato nella serata di ieri, giovedì 18 giugno, all'interno del quartiere Montanara. Alcuni ladri, che si stavano arrampicando su alcuni ponteggi per cercare poi di entrare in qualche appartamento per rubare, sono stati allontanati dai residenti che, dopo averli visti, sono scesi in strada ed hanno avvertito i carabinieri, in sicurezza e fornendo dettagli utili alla loro identificazione.

Il movimentato episodio, che ha svegliato diversi cittadini della zona, è avvenuto poco dopo le ore 23: tre persone sono state viste da una persona, che stava rientrando a casa proprio in quel momento, mentre si arrampicavano. Secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe stata inseguita dai ladri: alcuni cittadini aderenti al Gruppo di Controllo del Vicinato, in quel momento, sono scesi in strada ed hanno avvertito i militari, in tutta sicurezza. I malviventi si sarebbero allontanati a bordo di un'auto.

Lo spirito di vicinanza e di mutuo appoggio tra i membri del gruppo di vicinato, insieme all'intervento delle forze dell'ordine, hanno permesso di fermare i tre malviventi prima che potessero agire. I gruppi di controllo sottolineano l'importanza di aumentare il numero delle persone aderenti per poter offrire un servizio di aiuto reciproco in casi come quello di ieri sera, per proteggersi reciprocamente e per aumentare il livello di sicurezza del quartiere, sempre in aiuto ed in supporto alle forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente.

