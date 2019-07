Giallo a Fornovo: turista americana aggredita nella notte

Una giovane turista americana è stata aggredita, nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 luglio, mentre si trovava a Fornovo, sul Lungotaro, dove aveva deciso di passare la notte in compagnia solo del suo zaino e della chitarra. La violenza nei confronti della donna, per cause in corso di accertamento, si è scatenata in tarda serata: un uomo, che non è ancora stato identificato, l'avrebbe colpita al volto probabilmente con una bottiglia, provocandole ferite agli zigomi e al naso. La ragazza è stata trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La polizia sta effettuando le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'aggressione ed identificare l'uomo. Non è chiaro se l'aggressione sia stata perpetrata a scopo di rapina o per abusare della donna. Un testimone ha visto la ragazza con il volto pieno di sangue ed ha chiamato i soccorsi.