Giallo all'ex Salamini: auto incendiata in via Casanova

Incendio nelle prime ore di questa mattina in via Leopoldo Casanova, nell'area ex-Salamini. Erano da poco passate le 6.30 di stamattina, lunedì 28 gennaio, quando per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco. Il veicolo si trovava parcheggiato all'interno dell'area industriale. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Non sono ancora note le cause del rogo: gli accertamenti in corso permetterano di capire se l'incendio è stato doloso o se dovuto ad un cortocircuito.