Giovane 15enne ruba cosmetici per 100 euro all'Oviesse: fermata e denunciata

E' entrata all'interno dell'Oviesse di via Mazzini, in pieno centro a Parma, come una normale cliente ed è uscita con una denuncia per furto aggravato e l'affidamento alla madre. Una ragazzina minorenne di 15 anni parmigiana ha deciso di provare a portarsi via un pò di cosmetici e di profumi dal negozio, che ha sostituito da pochi mesi il Coin. Il suo tentativo non è andato a buon fine perchè la ragazza è stata notata dagli addetti alla sicurezza che, dopo averla vista, l'hanno fermata all'uscita. Sul posto sono arrivati gli uomini delle Volanti della Questura di Parma che l'hanno identificata e denunciata per furto aggravato. Il valore della merce rubata è di 70 euro: la 15enne, che non ha precedenti penali, è stata riaffidata alla madre.