Ubriaco alla guida con la patente falsa: 37enne denunciato

Si è procurato una patente falsa perchè quella vera gli era stata ritirata per guida in stato di ebrezza. Un 37enne di origine moldava, residente a Parma, è finito nei guai durante un controllo della polizia stradale al casello di Modena Nord. Il conducente stava percorrendo l'autostrada A1 ed è uscito al casello di Modena: gli agenti della Stradale gli hanno intimato l'alt. I poliziotti hanno verificato che la patente del conducente era falsa: quella vera gli era stata ritirata nel 2011 per guida in stato di ebrezza. Il passeggero, un 36enne moldavo, aveva la carta di identità falsa. Il conducente è stato denunciato a piede libero mentre il passeggero con il documento falso è stato arrestato.