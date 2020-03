Grosso incendio nella notte in un fienile a Vignale di Traversetolo: in fumo quasi 300 balloni

Un grosso incendio si è sviluppato, nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo, all'interno di un fienile a Vignale di Traversetolo. Erano da poco passate le ore 3 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Monticelli, le fiamme hanno avvolto un fienile con all'interno quasi 300 balloni di fieno. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Langhirano: gli operatori del 115 hanno lavorato alcune ore per spegnere l'incendio e riportare la situazione alla normalità: sono riusciti ad impedire che le fiamme avvolgessero anche i mezzi agricoli in cortile. L'area è stata messa in sicurezza. I militari di Monticelli Terme stanno indagando sull'episodio, che è il quarto in un solo mese.