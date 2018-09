I banditi assaltano Pittarosso: sfondano la porta e rubano la cassaforte con 4.500 euro

Hanno assaltato il negozio di Pittarosso in via Emilio Lepido, portandosi via la cassaforte con 4.500 euro e poi sono riusciti a scappare, nonostante sia scattato l'allarme. Nella notte tra il 23 ed il 24 settembre tre persone con il volto coperto, probabilmente uomini, hanno effettuato un furto all'interno dello spazio riservato agli uffici, all'interno del quale era presente la cassaforte. L'allarme è suonato all'1.23: subito sul posto si sono portate le guardie giurate per cercare di fermare i ladri che, però, si erano già dileguati. Poco dopo sono arrivati anche i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo: i ladri, dopo essere arrivati in auto, sono entrati dopo aver sfondato una delle porte, si sono diretti negli uffici e poi hanno trasportato la cassaforte utilizzando un carrellino. Ora i poliziotti stanno cercando i tre uomini che hanno partecipato alla 'spaccata'.