I rifiuti di Roma a Parma passando per l'Abruzzo?

I rifiuti di Roma potrebbero arrivare comunque a Parma e finire nell'inceneritore di Ugozzolo, nonostante la marcia indietro del Comune di Roma che ha fatto infuriare il presidente della Regione Stefano Bonaccini, resosi disponibile all'arrivo del 'rudo' negli impianti dell'Emilia Romagna. La sindaca Raggi ha rinunciato al progetto, probabilmente per paura di perdere elettori in vista delle politiche del 4 marzo. La nuova via che potrebbe portare i rifiuti romani a Parma sarebbe quella dell'Abruzzo. I consiglieri regionali del Pd. Camillo d'Alessadro, capogruppo in Regione, ha attaccato i consiglieri M5s dell'Abruzzo accusandoli di aver dichiarato che i problemi dei rifiuti a Roma erano dovuti al Pd e di aver bocciato il piano rifiuti, che avrebbe consentito di salvare Roma dai rifiuti. La possibilità dell'incenerimento a Parma riemerge nelle parole dell'esponente del Pd: "I rifiuti di Roma una volta trattati in Abruzzo dove andranno? Ad un inceneritore, per esempio come quello di Parma del sindaco Pizzarotti da loro cacciato per un avviso di garanzia, regola che però non hanno applicato alla Raggi".