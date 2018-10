Il carabiniere Lorenzo Alongi torna in servizio dopo 15 mesi: fu investito e gravemente ferito da tre banditi

E' tornato in servizio alla stazione di Vigatto Lorenzo Alongi, il carabiniere 41enne che il 13 luglio del 2017, venne ferito in modo molto grave in servizio, durante l'inseguimento di un furgone con a bordo tre giovanissimi malviventi, tra cui uno minorenne, che forzarono il posto di blocco ed urtarono la pattuglia dei militari del Nucleo Radiomobile. In quell'occasione l'appuntato Alongi, che era a bordo di quell'auto, riportò una prognosi di 40 giorni per una frattura scomposta e frammentaria del femore sinistro, un trauma facciale e una contusione al torace. L'episodio avvenne dopo alcuni furti, consumati dai tre banditi tra Pilastro e Felino: un'auto dei carabinieri si portò sul posto, ne nacque un inseguimento. In corrisponde di strada Martinella ad Alberi il furgone non si fermò all'alt ma proseguì la marcia, urtando l'auto. I tre scapparono nei campi ma furono poi identificati ed arrestati per rapina aggravate, lesioni gravi, resistenza al pubblico ufficiale e furto, poi condannati a 3 anni e sei mesi di reclusione. Uno di loro, tra l'altro, è evaso recentemente dai domiciliari ed è stato portato nel carcere di via Burla.

"Il mio pensiero e la mia emozione . ha commentato l'appuntato Alongi - è la stessa del primo giorno di servizio, tornare dopo 15 mesi mi fa rivivere le prime emozioni ed ho voluto condividere questo momento con i miei famigliari che mi sono stati accanto: ho avuto una grande vicinanza dell'Arma a tutti i livelli. E' stata durissima: tra ricoveri ed interventi chirurgici: mi è stato anche applicato un chiodo fisso intramidollare, poi ho fatto un altro intervento a marzo e tanta fisioterapia".