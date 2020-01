Il Questore chiude il bar Evolution per quattro giorni

Liti violente all'interno del locale e presenza di clienti pregiudicati. Sono queste le motivazioni per le quali il Questore ha deciso di sospendere per quattro giorno la licenza di somministrazione di alimenti e bevande al bar Evolution di via Emilio Lepido. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, da parte del personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Il provvedimento emesso è stato emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Secondo la ricostruzione delle forze di polizia infatti si sarebbero verificati, all'interno del bar, alcune liti, l'ultima il 20 dicembre scorso, quando due persone hanno avuto una colluttazione. Da alcuni controlli, poi, è emersa la presenza di pregiudicati all'interno del locale.