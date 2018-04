In auto con oltre 2 chili di cocaina: bloccato ed arrestato dopo un inseguimento a folle velocità

E' stato arrestato dopo un inseguimento a folle velocità in centro a Fidenza: un 30enne è finito in carcere poichè è stato trovato in possesso di oltre 2 chili di cocaina. Il conducente di una Passat Station Wagon, un'auto che era già stata segnalata come sospetta, appena ha visto i carabinieri di Salsomaggiore Terme, che aveva deciso di seguirlo in un primo momento si è fermato, poi è ripartito a folle velocità lungo le strade del centro di Fidenza. I carabinieri si sono messi all'inseguimento dell'auto, credendo di trovare a bordo un ladro di appartamenti. L'auto è stata bloccata da due pattuglie in pieno centro: il conducente è stato accompagnato in Caserma per i controlli e l'identificazione. Dopo una perquisizione accurata dell'auto i militari hanno trovato ben due chili di cocaina all'interno di una intercapidine, creata ad hoc per nascondere la droga: il valore sul mercato è di circa 200 mila euro. Il 30enne è stato arrestato ed ora si trova nel carcere di via Burla