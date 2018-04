In auto due borsoni con 120 scarpe e 15 giubbotti contraffatti: la Municipale ferma e denuncia due giovani

Nell’ambito dei controlli mirati sul territorio una pattuglia della Polizia Municipale. in servizio nella zona San Leonardo, ha individuato in via Venezia, in prossimità dell’intersezione con via Bologna, una Fiat Punto con a bordo due persone e ha provveduto a un controllo. I due M.S. di 29 anni e K.M.D. di 33 anni, sono risultati in regola con i documenti di guida e con quelli relativi al soggiorno sul territorio italiano. Durante le operazioni di accertamento gli agenti, visto lo stato di agitazione dei due, hanno approfondito le verifiche ponendo l'attenzione sui due borsoni enormi presenti nella parte posteriore del veicolo e sull'altro riposto nel baule, aperto spontaneamente dal conducente. Le versioni contraddittorie date dai due hanno avvalorato la necessità di un controllo ulteriore presso il Comando. I borsoni, aperti volontariamente dai proprietari, contenevano un numero imprecisato di scarpe nuove prive di marchi e una quindicina di giacche con marchio Colmar presumibilmente contraffatti. Dopo aver verificato con attenzione il materiale oggetto di indagine, una grande quantità di scarpe aveva un particolare di produzione molto ingegnoso che consentiva, strappando alcune piccole parti di plastica, di rendere la scarpa del tutto identica a scarpe di famosi marchi, evidenziandone il logo. Ad altre scarpe mancava solo il marchio per renderle una perfetta imitazioni di originali famosi.

Tutto il materiale, pari a 120 paia di scarpe e 15 giubbotti primaverili da donna, è stato posto sotto sequestro. I due sono stati denunciati per ricettazione, possesso di merce con marchi presumibilmente contraffatti e sanzionati con 5.000 euro per violazione delle leggi sul commercio.