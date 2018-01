In auto hashish e un coltello, in casa una serra di marijuana: 40enne in manette

Stava transitando, ieri 13 gennaio nel primo pomeriggio, con la sua Fiat Panda in via San Leonardo quando all'improvviso ha visto che i carabinieri stavano effettuando un posto di blocco proprio in quella via ed ha così cercato di allontanarsi, svoltando in una via laterale. Il conducente 40enne, poi arrestato, trasportava in auto hashish e marijuana ed ha deciso quindi di cercare di non farsi fermare. La sua manovra però ha insospettito i militari che lo hanno seguito e fermato in via Mazzacavallo. L'uomo alla guida dell'auto, che ha precedenti per spaccio, si è mostrato subito nervoso ed è stato accompagnato in caserma. All'interno di un giubbino erano nascosti 96 grammi di hashish e 55 grammi di marijuana, un coltello a serramanico con manico in legno di 19 centimetri. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione anche presso la sua abitazione nel quartiere San Lazzaro: in casa i militari hanno trovato altri 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una piccola serra artigianale nel garage e 1.700 euro, probabile guadagno dell'attività di spaccio. Il 40enne è stato arrestato e processato per direttissima: l'uomo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.