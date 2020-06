Paura a Botteghino, auto in corsa prende fuoco: distrutta dalle fiamme

Paura della tarda serata di ieri in via Traversetolo, in corrispondenza della località Botteghino. Per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco mentre era in corsa. Il conducente è riuscito ad uscire prima che le fiamme avvolgessero l'intero veicolo, che è stato poi distrutto dall'incendio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'auto e l'area interessata all'incendio. Per quanto riguarda le cause non si esclude nessuna pista: l'incendio potrebbe essere infatti di natura dolosa. Le indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'episodio nel dettaglio.

Aggiornamenti a breve