Auto divorata dalle fiamme in via Baganzola

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30 di stamattina, 27 aprile. Per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco mentre si trovava in via Baganzola. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. L'auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme: dopo che gli operatori del 115 hanno spento l'incendio è rimasto solo lo 'scheletro' del mezzo, che è stato carbonizzato. Sono in corso approfondimenti per capire le cause del rogo.