Paura in via Trieste: l'auto va a fuoco mentre guida

La sua auto, una Mercedes classe A, si è incendiata mentre stava guidando, all'altezza di via Trieste a Parma. Paura ieri mattina, 23 dicembre, per un incendio che ha distrutto il veicolo e che gli abitanti del quartiere hanno avvertito distintamente: numerose chiamate sono arrivate alla caserma dei Vigili del Fuoco di via Chiavari. La donna, che stava conducendo l'auto, ha visto il fumo uscire dal cofano e le prime fiamme e si è fermata, accostando l'auto in un parcheggio. Poi è scesa di corsa e si è messa in salvo: fortunatamente non ha riportato ferite, è illesa. Sul posto gli operatori del 115 hanno spento le fiamme, riportando la situazione alla normalità. Il fuoco stava per propagarsi anche ad un'altra auto parcheggiata ma le fiamme sono state domate appena in tempo.